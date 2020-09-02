هادي يغادر امريكا ويعود الى الرياض

الأربعاء 02 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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وصل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم الأربعاء،الى العاصمة السعودية الرياض قادماً من مدينة كليفلاند الامريكية.

وقالت وكالة سبأ ان عودة الرئيس جاءت بعد استكمال فحوصاته الطبية الروتينية المعتادة.

وكان هادي قد غادر الرياض قبل اسابيع متوجها الى امريكا لاجراء فحوصات طبية.