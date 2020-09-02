تصريحات مهمة وقوية وتأكيد سعودي أميركي على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض

الأربعاء 02 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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التقى سفير السعودية لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض، سفير أميركا كريستوفر هينزل، وأكدا على أهمية تنفيذ آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز الأمن والاستقرار.

وذكر الحساب الرسمي لسفارة السعودية لدى اليمن على "تويتر"، أن الجانبين أكدا دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن.

وأشاد خلال لقائه السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، بما تم إنجازه من بنود الاتفاق، معتبرا وصول محافظ عدن إلى العاصمة المؤقتة عدن يشكل بداية حقيقية مشجعة لتنفيذ ما ورد في الاتفاق وإنجاحه.

وناقش اللقاء، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الخطوات المتعلقة بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة الجديدة وتنفيذ الشق العسكري والأمني، وفقا لما حددته الاتفاقية وآلية التسريع.