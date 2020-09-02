الأربعاء 02 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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بعد طول انتظار البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة المشيشي.

وافق البرلمان التونسي‭، ‬‬اليوم (الأربعاء) على منح الثقة لحكومة تكنوقراط يرأسها هشام المشيشي، وسط آمال بإنهاء أشهر من عدم الاستقرار السياسي والاتجاه لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.

وصوت 134 نائباً بنعم بينما رفض 67 نائباً منح الثقة.