الإتحاد الأوروبي يصدم الولايات المتحدة بشأن إعادة فرض العقوبات على إيران يوم دامٍ على الحوثيين في ”نهم“ والجوف.. كمائن وفصف مدفعي وجوي انفجار وشيك لخزان ”صافر“.. صور تظهر بدء تسرب المياه الى خزان النفط العائم (شاهد) ضاحي خلفان يعلن... لم ار مثل أردوغان بروفيسور أمريكي يتحدث عن هاية البشرية ويكشف معلومات مخيفة لماذا تراجع الاتحاد السعودي عن الاستعانة بحكام عرب رهف القنون توجه رسائل خطيرة لنساء في السعودية ودول العرب وتتحدث عن قضايا ماسة وحساسة الامارات تنحني أمام إيران ومسئول رفيع يخشى الرد علي تصريحات خامنئي الارصاد يحذر من انهيارات صخرية وامطار متفاوتة الشدة خلال الساعات القادمة اسرائيل في سقطرى وتعاون سري منذ أعوام
أكدت الأمينة العامة للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، هيلغا ماريا شميد، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لا تستطيع الشروع في عملية إعادة فرض الأمم المتحدة عقوبات ضد إيران، في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، لأنها لم تعد طرفا في خطة العمل الشاملة المشتركة.
وقالت ماريا شميد في بيان: "على ضوء المناقشات الأخيرة في مجلس الأمن الدولي في نيويورك حول محاولة فرض عقوبات الأمم المتحدة المرفوعة من جديد، أكد المشاركون في الاجتماع أن الولايات المتحدة أعلنت من جانب واحد تعليق مشاركتها في خطة العمل الشاملة المشتركة في 8 أيار/مايو 2018، وبالتالي لم تشارك في أي نشاط ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة".
موسكو تعتبر إعادة فرض عقوبات على إيران خطوة "باطلة قانونيا" وأضافت ماريا شميد: "بالتالي أكد المشاركون، أنه لا يمكن اعتبارها (الولايات المتحدة) دولة طرفا في الاتفاق".
وأضافت في هذا الصدد، أكد المشاركون مجددا... أن الولايات المتحدة لا تستطيع الشروع في عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2231".
هذا وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في الـ27 من أغسطس/آب 2020، أن الولايات المتحدة ستعيد فرض العقوبات على إيران