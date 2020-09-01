يوم دامٍ على الحوثيين في ”نهم“ والجوف.. كمائن وفصف مدفعي وجوي

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لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر/أيلول، في قصف مدفعي ومعارك مع قوات الجيش الوطني في جبهتي نهم (شرق صنعاء)، والجوف (شمال اليمن).
وبحسب موقع الجيش ”سبتمبر نت“، فقد لقي عدد من مليشيا الحوثي في كمين محكم نفذته قوات الجيش في الجوف، حيث تم استدراجهم في جبهة الحبيل، شرقي مدينة الحزم، وتم مباغتتها بهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى حوثيين.
كما نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، عدة غارات جوية استهدفت بها تعزيزات وتجمعات المليشيا الحوثية، في مناطق متفرقة بمحافظة الجوف، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.
وفي جبهة نهم، قصفت مدفعية الجيش، مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي، حيث أسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.
كما استهدف مقاتلات التحالف تعزيزات المليشيا في الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.
وفي وقت سابق اليوم، أفشلت قوات الجيش محاولة تسلل للمليشيا الحوثية، في محيط منطقة نجد العتق، وأجبرت عناصرها على الفرار، بعد أن أوقعوت في صفوفها قتلى وجرحى.