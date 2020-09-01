ضاحي خلفان يعلن... لم ار مثل أردوغان

الثلاثاء 01 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 06 مساءً / مارب برس - وكالات

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استنكر ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، اليوم ، انتقاد تركيا لاستقبال الإمارات أول رحلة من تل أبيب.

وقال خلفان: " 60 رحلة أسبوعيا من إسرائيل إلى تركيا، لم يقل أردوغان لماذا يحدث ذلك، ورحلة واحدة من اسرائيل إلى أبوظبي يقول أردوغان كيف يقبلون ذلك " . وتابع: " أنا شفت متاجرين بالقضية الفلسطينية، لكن مثل تجارة أردوغان بها لم أر " .

يذكر أن الإمارات استقبلت الاثنين، وفدا مشتركا أمريكيا إسرائيليا على متن أول رحلة مباشرة لشركة "إل عال" بين تل أبيب وأبو ظبي. وجاءت هذة الزيارة في إطار الإعلان الثلاثي المشترك وخارطة الطريق لتدشين التعاون بين الإمارات وإسرائيل.