لماذا تراجع الاتحاد السعودي عن الاستعانة بحكام عرب

الثلاثاء 01 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات

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ذكرت مصادر صحفية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم تراجع عن الاستعانة بحكام من دول عربية لقيادة مباريات الجولتين الـ 29 والـ 30 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية وفق مصادرها، أن الاتحاد السعودي، اعتذر لاتحادات الكرة المصري، والبحريني، والإماراتي، عن عدم الاستعانة بحكامهم بعد تقديمه خطابات رسمية إليها الأسبوع الماضي.

وأرجعت المصادر ذاتها سبب الاعتذار، إلى توفير اتحاد كرة القدم السعودي، طائرة خاصة لنقل ثلاثة طواقم (تسعة حكام) من البرتغال، إضافة إلى طاقم من كرواتيا، وآخر من بولندا، لقيادة مباريات الجولتين الأخيرتين من الدوري المحلي.

وقادت طواقم حكام أجنبية جميع مباريات الجولة الماضية، التي اختتمت يوم الأحد الماضي، ما عدا مباراة التعاون والاتفاق، التي قادها طاقم حكام سعودي، بقيادة شكري الحنفوش. ويكلف التحكيم في كرة القدم السعودية ميزانيات ضخمة، بسبب الاعتماد على حكام أجانب في قيادة المباريات، خاصة في الدوري الاحترافي.

يذكر أن فريق الهلال توج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، للمرة الـ16 في تاريخه، بعد الفوز على الحزم 4-1، ضمن مباريات الجولة 28، وذلك قبل جولتين من نهاية المسابقة.