الامارات تنحني أمام إيران ومسئول رفيع يخشى الرد علي تصريحات خامنئي

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علق مسؤول بالخارجية الإماراتية اليوم الثلاثاء على اتهامات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي لدولة الإمارات على خلفية تطبيعها العلاقات مع إسرائيل وزيارة وفد إسرائيلي لها أمس.
وفي تصريحات للصحفيين الإسرائيليين خلال إحاطة صحفية بمطار أبو ظبي، رفض جمال المشرخ، مدير إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية الإمارتية، إدانة خامنئي لتطبيع أبو ظبي مع إسرائيل،.
وقال: "الطريق إلى السلام والازدهار غير ممهد.. بخطاب الكراهية. هذا النوع من الخطاب يأتي بنتائج عكسية لرؤية التطلع إلى خلق مستقبل أفضل للمنطقة".
وفي وقت سابق اليوم قال خامنئي، إن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي "خيانة لن تدوم طويلا، لكنها ستبقى وصمة عار على جبين الإمارات". المصدر: تايمز أوف إسرائيل