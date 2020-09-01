هكذا سخر الحوثيون من أحد القرارات الملكية للملك سلمان

الثلاثاء 01 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 03 مساءً / مارب برس - مارب

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علق المدعو محمد علي الحوثي، رئیس نا يسمى اللجنة الثوریة العلیا لجماعة الحوثيين"، على إقالة قائد القوات المشتركة للتحالف العربي، فھد بن تركي بن عبدالعزیز.

وقال الحوثي أمس في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "جید عزل تركي.. إن كان ذلك القرار من أجل إیقاف الحرب".

وفي وقت سابق، أقال الملك سلمان بن عبد العزیز، قائد القوات المشتركة للتحالف السعودي فھد بن تركي بن عبدالعزیز، وأمر بإحالته إلى التقاعد، والتحقیق معه بتھم فساد مالي. كما أمر العاهل السعودي بتعیین نائب رئیس ھیئة الأركان العامة، الركن مطلق بن سالم الأزیمع، خلفا لفھد بن تركي.