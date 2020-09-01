انهيار متسارع للريال اليمني وارتفاع خيالي في رسوم الحوالات .. تعرف على أسعار الصرف اليوم

الثلاثاء 01 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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تخطى سعر صرف الدولار الامريكي حاجز 800 ريال يمني لليوم الثاني على التوالي في التعاملات المصرفية اليوم الثلاثاء.

وقال مصدر مصرفي في عدن لمأرب برس ان سعر الدولار وصل الى (803 للشراء و 806 للبيع) بعد ان وصل امس الى (800 للشراء و 805 للبيع)، اما السعودي فصعد الى 210 للشراء و 212 للبيع.

وفي مناطق سيطرة الحوثيين استقر الدولار بين 600 و 605 ريال والسعودي 159 ريال.

وتسبب هذا الفارق في اسعار الصرف بين المحافظات اليمنية، في ان تصل نسبة رسوم الحولات المالية بين المحافظات، الى نسبة خيالية وغير متوقعة.

حيث ادى التدهور الكبير للعملة الوطنية اضافة الى اختلاف العملة بين القديمة والجديدة ومنع تدوالها، الى زيادة عمولة الحوالات المالية بنسبة 30% و35% في بعض شركات الصرافة.

وهذه النسبة كبيرة جدا حيث يستقطع نحو ثلث اموال اليمنيين ،عن كل حوالة يقومون بارسالها من مناطق الشرعية الى مناطق الحوثيين والعكس.