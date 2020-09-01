واتساب يصدر مزايا جديدة ..شكل مختلف لكل محادثة تعرف عليها مسؤول بارز في الحكومة: يطلق تصريحات مهمة وقوية بشأن نقل مقر البعثة الأممية من الحديدة هل هو انتقام؟..برشلونة يضع شرطين غريبين للسماح لميسي بالمغادرة اتفاق بين حماس وإسرائيل برعاية قطرية وفتح المعابر بشروط السعودية: تفاصيل إعفاء قيادات عسكرية بارزة من مناصبهم وإحالتهم لتحقيق قلق أممي من نقص الإمداد بالوقود...والمليشيات ترفض شروط الشرعية ”معين عبدالملك“ والسفير السعودي يتوصلان لاتفاق مع ”الانتقالي الجنوبي“.. تفاصيل الاتفاق أمير سعودي شهير يرد على قطر بخصوص إسرائيل والإمارات بعد فشلها في تحقيق اي اختراق في مأرب.. مليشيا الحوثي تعدم اثنين من قياداتها بتهمة ”الخيانة“ (تعرف عليهما) أمن عدن يعتبر اغتيال القيادي البارز في حزب الاصلاح عوض فدعق ”قضاء وقدر“ ومنظمات حقوقية تدين
كشفت تقارير صحفية عديدة أن منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتسآب" توفر حاليا ميزة جديدة كليا، ستسمح بوجود "شكل مختلف" لكل محادثة.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن الميزة الجديدة عبارة عن إمكانية تخصيص مستخدم "واتسآب" خلفية مختلفة لكل محادثة فردية.
تطبيق واتسآب كيف تستعيد رسائلك المحذوفة عبر "واتسآب"؟ ويمكن الإطلاع على تلك الميزة في النسخة التجريبية من "واتسآب" عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".
وتسمح "واتسآب" حاليا باستخدم "خلفية" واحدة لكل الدردشات، لكن تلك الميزة ستمكنه من التفريق بين كل نوع دردشة حسب اللون والخلفية المخصصة لها. وبالفعل طرحت "واتسآب" تطبيقا آخر منفصلا على "غوغل بلاي" تحت اسم "خلفيات واتسآب"، التي ستمكن من تغيير خلفيات الدردشات.