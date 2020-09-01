واتساب يصدر مزايا جديدة ..شكل مختلف لكل محادثة تعرف عليها

الثلاثاء 01 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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كشفت تقارير صحفية عديدة أن منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتسآب" توفر حاليا ميزة جديدة كليا، ستسمح بوجود "شكل مختلف" لكل محادثة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن الميزة الجديدة عبارة عن إمكانية تخصيص مستخدم "واتسآب" خلفية مختلفة لكل محادثة فردية.

تطبيق واتسآب كيف تستعيد رسائلك المحذوفة عبر "واتسآب"؟ ويمكن الإطلاع على تلك الميزة في النسخة التجريبية من "واتسآب" عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

وتسمح "واتسآب" حاليا باستخدم "خلفية" واحدة لكل الدردشات، لكن تلك الميزة ستمكنه من التفريق بين كل نوع دردشة حسب اللون والخلفية المخصصة لها. وبالفعل طرحت "واتسآب" تطبيقا آخر منفصلا على "غوغل بلاي" تحت اسم "خلفيات واتسآب"، التي ستمكن من تغيير خلفيات الدردشات.