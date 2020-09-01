السعودية: تفاصيل إعفاء قيادات عسكرية بارزة من مناصبهم وإحالتهم لتحقيق قلق أممي من نقص الإمداد بالوقود...والمليشيات ترفض شروط الشرعية ”معين عبدالملك“ والسفير السعودي يتوصلان لاتفاق مع ”الانتقالي الجنوبي“.. تفاصيل الاتفاق أمير سعودي شهير يرد على قطر بخصوص إسرائيل والإمارات بعد فشلها في تحقيق اي اختراق في مأرب.. مليشيا الحوثي تعدم اثنين من قياداتها بتهمة ”الخيانة“ (تعرف عليهما) أمن عدن يعتبر اغتيال القيادي البارز في حزب الاصلاح عوض فدعق ”قضاء وقدر“ ومنظمات حقوقية تدين انفجاران عنيفان متزامنان يهزان العاصمة الاماراتية أبو ظبي ”الانتقالي الجنوبي“ يهاجم السعودية ويتهمها بعرقلة تنفيذ ”اتفاق الرياض“ حزب المؤتمر بمأرب يستنفر قيادات وقواعد الحزب ويدعوهم للتوجه الى الجبهات قائد عسكري يؤكد تلقي الحوثيين ضربة عسكرية موجعة ويشيد بقبائل مراد
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً بإنهاء خدمة قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز بإحالته إلى التقاعد، وإعفاء ابنه الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف من منصبه، وإحالتهما مع عدد من الضباط والموظفين المدنيين بوزارة الدفاع للتحقيق.
جاء ذلك بناءً على ما أحيل من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن ما تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها، وما رفعته الهيئة عن وجود فساد مالي في الوزارة، وارتباط ذلك بالفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، وعدد من الضباط والموظفين المدنيين وآخرين.
وجاء في الأمر الملكي الموافقة على ما عرضه ولي العهد بتكليف الفريق الركن مطلق الازيمع نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة، وإحالة كل من يوسف بن راكان بن هندي العتيبي، ومحمد بن عبدالكريم بن محمد الحسن، وفيصل بن عبدالرحمن بن محمد العجلان، ومحمد بن علي بن محمد الخليفه للتحقيق.
كما تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من العسكريين والمدنيين، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، ورفع ما يتم التوصل إليه.