”معين عبدالملك“ والسفير السعودي يتوصلان لاتفاق مع ”الانتقالي الجنوبي“.. تفاصيل الاتفاق

الإثنين 31 أغسطس-آب 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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عقد رئيس وزراء المكلف، معين عبدالملك، الاثنين 31 اغسطس/آب، اجتماعاً مع رئيس وأعضاء وفد ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم اماراتياً، بحضور السفير السعودي، محمد آل جابر، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتنفيذ آلية تسريع " اتفاق الرياض ".

وناقش الجانبان ـ بحسب وكالة واس ـ التحديات والمعوقات التي تواجه سير تنفيذ آلية الاتفاق، واتفقا على مجموعة من الأمور، منها الاستمرار في مشاورات تشكيل حكومة الكفاءات السياسية.

كما تم الاتفاق على إخراج القوات العسكرية من عدن الى خارج المحافظة، وفصل ونقل جميع القوات إلى مواقعها في جبهات القتال، حيث سيسهم في سرعة تقديم الخدمات وحل التحديات الاقتصادية والأمنية والعسكرية.

بدوره، أشاد السفير آل جابر بحرص الجميع على تنفيذ "اتفاق الرياض" وآلية تسريعه مما سينعكس إيجابيا على الأمن والاستقرار والتنمية للأشقاء في اليمن .