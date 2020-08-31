”معين عبدالملك“ والسفير السعودي يتوصلان لاتفاق مع ”الانتقالي الجنوبي“.. تفاصيل الاتفاق أمير سعودي شهير يرد على قطر بخصوص إسرائيل والإمارات بعد فشلها في تحقيق اي اختراق في مأرب.. مليشيا الحوثي تعدم اثنين من قياداتها بتهمة ”الخيانة“ (تعرف عليهما) أمن عدن يعتبر اغتيال القيادي البارز في حزب الاصلاح عوض فدعق ”قضاء وقدر“ ومنظمات حقوقية تدين انفجاران عنيفان متزامنان يهزان العاصمة الاماراتية أبو ظبي ”الانتقالي الجنوبي“ يهاجم السعودية ويتهمها بعرقلة تنفيذ ”اتفاق الرياض“ حزب المؤتمر بمأرب يستنفر قيادات وقواعد الحزب ويدعوهم للتوجه الى الجبهات قائد عسكري يؤكد تلقي الحوثيين ضربة عسكرية موجعة ويشيد بقبائل مراد مصدر يعلن تأثر خدمة الانترنت في معظم محافظات اليمن شابة عربية تزفها قوات الشرطة..
عقد رئيس وزراء المكلف، معين عبدالملك، الاثنين 31 اغسطس/آب، اجتماعاً مع رئيس وأعضاء وفد ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم اماراتياً، بحضور السفير السعودي، محمد آل جابر، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتنفيذ آلية تسريع " اتفاق الرياض ".
وناقش الجانبان ـ بحسب وكالة واس ـ التحديات والمعوقات التي تواجه سير تنفيذ آلية الاتفاق، واتفقا على مجموعة من الأمور، منها الاستمرار في مشاورات تشكيل حكومة الكفاءات السياسية.
كما تم الاتفاق على إخراج القوات العسكرية من عدن الى خارج المحافظة، وفصل ونقل جميع القوات إلى مواقعها في جبهات القتال، حيث سيسهم في سرعة تقديم الخدمات وحل التحديات الاقتصادية والأمنية والعسكرية.
بدوره، أشاد السفير آل جابر بحرص الجميع على تنفيذ "اتفاق الرياض" وآلية تسريعه مما سينعكس إيجابيا على الأمن والاستقرار والتنمية للأشقاء في اليمن .