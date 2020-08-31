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أمير سعودي شهير يرد على قطر بخصوص إسرائيل والإمارات

الإثنين 31 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 مساءً / مارب برس - وكالات
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سخر الأميرعبدالرحمن بن سعود من الانتقادات القطرية للمملكة بعد عبور طائرة إسرائيلية تحمل مسؤولين أمريكيين الأجواء للوصول إلى أبوظبي؛ لافتًا إلى تلون النظام القطري الذي يعتبر من أوائل الداعمين لإسرائيل.

وألمح "بن مساعد" إلى أن المساعدة القطرية لإسرائيل تأتي على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه،فهي تقدم التمويل اللازم لجماعة حماس الإرهابية التي تتضحي بأرواح شباب فلسطين دون أن خجل، موضحًا أن نظام الحمدين يتلون كالحرباء وينتقد دون وجه حق تصرفات الدول العربية الساعية إلى دعم الشعب الفلسطيني.

وقال "بن مساعد" : "سُمِح لطائرة اسرائيلية تقل مسؤولين أمريكيين الى أبوظبي بعبور أجوائنا فانبرى اعلام ومرتزقة ذَنَب اسرائيل في المنطقة -منذ انقلاب الإبن على أبيه -يشتمنا ويخوننا .. هذا الذنب أو هذه الدولة هي الضامنة لأمن اسرائيل باعطائها حماس مبالغ شهرية بأمر رئيس الموساد شريطة التهدئة..ياللقرف".

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