بعد فشلها في تحقيق اي اختراق في مأرب.. مليشيا الحوثي تعدم اثنين من قياداتها بتهمة ”الخيانة“ (تعرف عليهما)

الإثنين 31 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية، الأحد 30 اغسطس/آب، على إعدام قياديين بارزين في صفوفها بتهمة الخيانة، بعد الهزيمة التي تكبدتها في المعارك الأخيرة التي ما زالت تدور في عدد من جبهات شمال البيضاء.

وقال موقع الجيش "سبتمبر نت" إن الميليشيات صفت كلاً من "خالد صالح بن صالح الوهبي، وعبدالرحمن الخضر الوهبي" ورمت بجثتهما مع آخرين تمت تصفيتهم -بحسب مقربين منهما- في أحد المواقع التي فرت منها بسبب اشتداد المعارك مع الجيش.

وأوضح أن ذلك جاء بعد خلافات عاصفة بين قيادات المليشيا واتهامها للقتيلين بالخيانة، إضافة إلى فشلها الذريع في إحداث اختراق وتحقيق انتصار للتقدم في اتجاه مديرية مأهيلية التابعة لمحافظة مأرب، وتكبدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأشار إلى أن القياديين اللذين أعدما ينتميان إلى منطقة الوهبية، أحدهم نجل الشيخ صالح بن صالح الوهبي، الذي يعد من أبرز مشايخ منطقة الوهبية بمديرية السوداية وأحد قادة الميليشيا في محافظة البيضاء، بينما الآخر من المقربين له.