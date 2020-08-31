أمن عدن يعتبر اغتيال القيادي البارز في حزب الاصلاح عوض فدعق ”قضاء وقدر“ ومنظمات حقوقية تدين

الإثنين 31 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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اعتبرت إدارة أمن محافظة عدن التابعة للحزام الأمني المدعوم من الإمارات، عملية اغتيال القيادي في حزب الإصلاح، عوض فدعق، بأنها "قضاء وقدر لا مفر منه".

وقال متحدث أمن عدن عبد الرحمن النقيب إن "حادثة مقتل عوض فدعق التي وقعت بمدينة المنصورة كانت عن طريق الخطأ"، لافتا إلى "أن الحادثة هي قضاء الله وقدره ولا مرد له"، على حد تعبيره.

وأشار النقيب إلى أن الجاني ينتسب للمنطقة العسكرية الرابعة، وخرجت الرصاصة من بندقيته بالخطأ“، حد قوله.

الى ذلك، أدانت منظمتان حقوقيتان، الاثنين، اغتيال القيادي في حزب الإصلاح "عوض فدعق" برصاص مسلحين مجهولين في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.

وقالت منظمة "رايتس رادار" في بيان لها: ”نستنكر اغتيال الشخصية الاجتماعية عوض فدغق برصاص مسلحين مجهولين اثناء مروره بشارع السجن في مديرية المنصور بعدن“.

كما دانت منظمة سام للحقوق والحريات، الحادثة، معبرةً عن أسفها لعودة مسلسل الاغتيالات والاختطافات بصورة مقلقة إلى مدينة عدن في الفترة الأخيرة.

وحملت المنظمة في بيان لها، سلطات الأمر الواقع التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات مسؤولية حماية المدنيين في مدينة عدن، مطالبة إياها بالكشف عن الجناة.

ومساء الأحد، أطلق مسلحين النار على القيادي فدعق أثناء مروره بسيارته في شارع السجن بمدينة المنصورة، ونقل على إثره إلى المستشفى لكنه فارق الحياة.

وتخضع عدن لسيطرة المجلس الانتقالي، وتشهد المدينة اختلالات أمنية وحوادث قتل واغتيالات متكررة.

وشهدت عدن خلال السنوات الماضية، أكثر من 120 واقعة اغتيال طالت شخصيات سياسية وعسكرية ورجال دين وفق احصائيات حقوقية.