انفجاران عنيفان متزامنان يهزان العاصمة الاماراتية أبو ظبي

الإثنين 31 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ وكالات

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هز انفجاران متزامنان العاصمة الإماراتية ابوظبي، اليوم الاثنين 31 اغسطس/آب، مخلفا عدة ضحايا واضرارا مادية جسيمة.

وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبثتها وسائل إعلام محلية أضرارا جسيمة لحقت بمكان الانفجار وانبعاث سحابة بيضاء من الدخان.

وقالت الشرطة الاماراتية ان انفجارين متزامنين وقعا، اليوم، في شارع راشد بن سعيد (طريق المطار) بالعاصمة ابوضبي.

واوضحت أن الانفجار أصاب مطعمين، هما "كيه.إف.سي" و"هارديز"، بشارع راشد بن سعيد.. وان الانفجار كان ناجما عن "تمديدات غاز" بالمطعمين".

وبحسب، بيان الشرطة الإماراتية وما نشرته صحيفة "ذا ناشيونال" اليومية المملوكة لأبو ظبي، فإن الانفجار الى الى مقتل شخص واصابة اخرين الى جانب أضرار مادية لحقت بالمطعمين ومنافذ بيع أخرى .