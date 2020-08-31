حزب المؤتمر بمأرب يستنفر قيادات وقواعد الحزب ويدعوهم للتوجه الى الجبهات

الإثنين 31 أغسطس-آب 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 594

دعا فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب اليوم الاثنين قيادات وقواعد الحزب بمحافظة مأرب إلى التوجه إلى جبهات القتال ضد الميليشيات الحوثية في كافة المواقع.

وقال رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب الشيخ عبدالواحد القبلي نمران وكيل المحافظة رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة في تصريح صحفي -تابعه مأرب برس-ان قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة منذ الوهله الأولى كان لهم الشرف والسبق للوقوف مع إخوانهم في الاحزاب والتنظيمات السياسية ورجال القوات المسلحة في الجيش الوطني والأمن وكافة ابناء القبائل الشرفاء في جميع الجبهات لمقارعة المليشيات الحوثية التي انقلبت على الشرعية ممثلة برئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام.

وأكد الشيخ القبلي ان الدفاع عن الوطن شرف ووسام يفخر به دوما المؤتمر الشعبي العام.

وفي ختام تصريحه قدم شكره الجزيل للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لما تقدمه من دعم ومساندة للشعب اليمني واختتم تصريحه بالدعاء بالرحمه للشهداء والشفاء للجرحى والنصر للوطن.