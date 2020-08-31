قائد عسكري يؤكد تلقي الحوثيين ضربة عسكرية موجعة ويشيد بقبائل مراد

الإثنين 31 أغسطس-آب 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكد قائد اللواء 143 مشاة العميد ذياب القبلي نمران اليوم الاثنين أن مليشيا الحوثي المتمردة تلقت، ضربة عسكرية موجعة في جبهة قانية، شمال محافظة البيضاء، بعد أن خسرت المئات من عناصرها ومقاتليها التي قادتهم إلى محارق الهلاك.

وواضح أن المعارك العسكرية التي يخوضها أبطال القوات المسلحة ورجال المقاومة الشعبية من قبائل "مراد"، ما تزال متواصلة وسط سيطرة ميدانية للأبطال.

وقال قائد اللواء 143 في تصريح لموقع الجيش إن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران وقعت في مذبحة كبرى لا مثيل لها وخسرت خسائر هائلة نتيجة محاولاتها العبثية والفاشلة.

وأشار العميد القبلي إلى أن العشرات من عناصر المليشيا الانقلابية وقعت بين قتيل وأسير وجريح، بالإضافة إلى استعادة أبطال القوات المسلحة لعربات وآليات قتالية، وأسلحة ثقيلة وخفيفة وذخائر بمختلف أنواعها كانت بحوزة تلك العصابة الإجرامية.

وأضاف إن أبطال القوات المسلحة بإسناد المقاومة من أبطال قبائل مراد ومن معهم من الشرفاء يمرغون أنف الحوثي في جبال ووديان وشعاب جبهة قانية.