مصدر يعلن تأثر خدمة الانترنت في معظم محافظات اليمن

الإثنين 31 أغسطس-آب 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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اعلن مصدر في المؤسسة العامة للاتصالات والشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) التي يتحكم بها الحوثيون بصنعاء اليوم الاثنين أن 60 بالمائة من السعات الدولية للإنترنت قد خرجت عن الخدمة نتيجة قطع في أحد المسارات الدولية خارج اليمن.

وأوضح المصدر بأن العطل الخارجي في وصلات الانترنت الدولي أثر على حركة الانترنت في معظم محافظات الجمهورية.

وأشار المصدر إلى أنه يتم حاليا التواصل مع المزودين الدوليين والترتيب لتوفير بدائل عبر مسارات مؤقتة لحين إصلاح الخلل الفني وإعادة السعات الدولية الى وضعها الطبيعي في أقرب وقت ممكن.

وأعرب المصدر عن أسفه جراء تأثر خدمات الإنترنت والناتجة عن أسباب خارجة عن الإرادة، مؤكداً بأنه يجري حالياً المتابعة الحثيثة لتقليل أثر هذا الخلل.