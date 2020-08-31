شابة عربية تزفها قوات الشرطة..

الإثنين 31 أغسطس-آب 2020 الساعة 03 مساءً / مارب برس - وكالات

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وثق مقطع فيديو استقبال شاب فلسطيني لعروسه وسط حراسات من عناصر الشرطة الفلسطينية بغزة، في ظل أجواء حظر التجول بسبب فيروس كورونا.

وأظهر الفيديو عددا من عناصر الشرطة الفلسطينية المنتشرة في مناطق مختلفة من قطاع غزة وخاصة بين المحافظات، وهم ينظمون زفة العروسين بمركبات الشرطة. يذكر أن وزارة الداخلية التابعة لحكومة حماس في غزة، أعلنت فرض حظر التجول في عدة محافظات قبل أسبوع، لتعلن بعدها عن فصل المحافظات وقطع الطرق الرئيسية مطالبة الفلسطينيين بعدم الخروج من منازلهم.