شاهد.. وصول اول طائرة اسرائيلية الى ابوظبي ومعلومات عن الوفد الذي على متنها

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هبطت أول رحلة علنية مباشرة بين إسرائيل والإمارات في مطار أبوظبي قبل قليل (الثانية ظهرا).
ويزور وفد من الولايات المتحدة وإسرائيل، الإمارات العربية المتحدة على متن اول رحلة بين تل ابيب وابوظبي.
ويضم الوفد عددا من ممثلي القطاعات المختلفة بإسرائيل على متن أول طائرة تجارية إسرائيلية حطت على أرض دولة الإمارات يرأسه جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
كما يضم الوفد روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأميركي و مائير بن شبات مستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.
ويلتقي الوفد، الذي يضم ممثلين عن عدد من قطاعات ومجالات حيوية في جوانب الاستثمار والمالية والصحة وبرنامج الفضاء المدني والطيران المدني والسياسة الخارجية والشؤون الدبلوماسية والسياحة والثقافة - عددا من ممثلي الجهات الحكومية في دولة الإمارات لبحث آفاق العلاقات في المجالات ذات الصلة وتعزيز العمل المشترك و مناقشة فرص التعاون الكبيرة والواعدة التي تنتظر البلدين نتيجة معاهدة السلام،بحسب الاعلام الاماراتي.