أردوغان يكشف عن أخطر مشاريع تركيا للسيطرة علي العقول والقلوب

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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن حكومته عازمة على جعل البلاد قاعدة عالمية للانتاج والتكنولوجيا، باعتباها تقع بين 3 قارات.
جاء ذلك في كلمة السبت خلال مشاركته في حفل افتتاح مركز “MESS” للتكنولوجيا فضلًا عن 40 مصنعا، بمدينة إسطنبول.
وأشار أردوغان إلى أن هذا المركز بني باستثمار قيمته 200 مليون ليرة تركية (حوالي 27,3 مليون دولار). وأوضح الرئيس التركي أن المركز سيقدم التعليم المجاني لـ40 ألف شخص سنويًا، وسيكون منطلقًا لفتح عهد جديد في التكنولوجيا التنافسية.