قلق أممي ورفضاً حوثياً على مبادرة حكومية لإدخال الوقود للحديدة

الإثنين 31 أغسطس-آب 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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رفضت جماعة "الحوثي"، الإثنين، مبادرة الحكومة اليمنية، لاستئناف إدخال الوقود إلى ميناء "الحديدة"، الواقع تحت سيطرة الجماعة، غربي البلاد

هذا و أعلنت الحكومة اليمنية، امس مبادرة لإدخال جميع السفن النفطية المستوفية للشروط (لم يحددها) إلى ميناء الحديدة، على أن يتم إيداع كافة إيرادات السفن في حساب خاص جديد لا يخضع للحوثيين.

وتقبل مبادرة الحكومة بإمكانية اقتراح آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات، واستخدامها في تسليم رواتب الموظفين بعموم اليمن، بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد اتفاق.

وتعاني المناطق الخاضعة للحوثيين من شح كبير في الوقود، منذ أكثر من شهرين، وتتهم الجماعة كلا من التحالف العربي والحكومة اليمنية باحتجاز 20 سفينة نفط.

بينما يعيش معظم الموظفين الحكوميين في المناطق الخاضعة للحوثيين من دون رواتب، منذ أكثر من ثلاث سنوات، وسط مطالب أممية بضرورة حل هذا الملف بسبب السيطرة الحوثية.