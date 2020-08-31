قلق أممي ورفضاً حوثياً على مبادرة حكومية لإدخال الوقود للحديدة المالكي : تدمير زورق مفخخ أطلقتة المليشيات الحوثية من الحديدة إسرائيل تضع كلمة بثلاث لغات على متن أول طائرة متجهه إلى الإمارات...تعرف بالصورة كشف محادثات سرية معها...تعرف على الدول العربية التي قال نتنياهو انها ستطبع مع إسرائيل الحكومة السودانية والحركات المسلحة توقعان اتفاق تاريخي التحالف يعلن تدمير طائرات مفخخة في أجواء مطار أبها الحكومة ”الشرعية“ تعلق على قلق ”غريفيث“ وتكشف تفاصيل مبادرة جديدة تضمن ادخال المشتقات النفطية وصرف مرتبات الموظفين ”غريفيث“ قلق لنقص الوقود في مناطق سيطرة الحوثي ومكتبه يبحث عن ”حل عاجل“ اغتيال قيادي إصلاحي في عدن بعد ساعات من عقد المحافظ الجديد أول اجتماع باللجنة الأمنية محافظ عدن الجديد يترأس أول اجتماع له ويكشف عن تشكيل لجان للاشراف على المكاتب والمؤسسات
رفضت جماعة "الحوثي"، الإثنين، مبادرة الحكومة اليمنية، لاستئناف إدخال الوقود إلى ميناء "الحديدة"، الواقع تحت سيطرة الجماعة، غربي البلاد
هذا و أعلنت الحكومة اليمنية، امس مبادرة لإدخال جميع السفن النفطية المستوفية للشروط (لم يحددها) إلى ميناء الحديدة، على أن يتم إيداع كافة إيرادات السفن في حساب خاص جديد لا يخضع للحوثيين.
وتقبل مبادرة الحكومة بإمكانية اقتراح آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات، واستخدامها في تسليم رواتب الموظفين بعموم اليمن، بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد اتفاق.
وتعاني المناطق الخاضعة للحوثيين من شح كبير في الوقود، منذ أكثر من شهرين، وتتهم الجماعة كلا من التحالف العربي والحكومة اليمنية باحتجاز 20 سفينة نفط.
بينما يعيش معظم الموظفين الحكوميين في المناطق الخاضعة للحوثيين من دون رواتب، منذ أكثر من ثلاث سنوات، وسط مطالب أممية بضرورة حل هذا الملف بسبب السيطرة الحوثية.