قلق أممي ورفضاً حوثياً على مبادرة حكومية لإدخال الوقود للحديدة المالكي : تدمير زورق مفخخ أطلقتة المليشيات الحوثية من الحديدة إسرائيل تضع كلمة بثلاث لغات على متن أول طائرة متجهه إلى الإمارات...تعرف بالصورة كشف محادثات سرية معها...تعرف على الدول العربية التي قال نتنياهو انها ستطبع مع إسرائيل الحكومة السودانية والحركات المسلحة توقعان اتفاق تاريخي التحالف يعلن تدمير طائرات مفخخة في أجواء مطار أبها الحكومة ”الشرعية“ تعلق على قلق ”غريفيث“ وتكشف تفاصيل مبادرة جديدة تضمن ادخال المشتقات النفطية وصرف مرتبات الموظفين ”غريفيث“ قلق لنقص الوقود في مناطق سيطرة الحوثي ومكتبه يبحث عن ”حل عاجل“ اغتيال قيادي إصلاحي في عدن بعد ساعات من عقد المحافظ الجديد أول اجتماع باللجنة الأمنية محافظ عدن الجديد يترأس أول اجتماع له ويكشف عن تشكيل لجان للاشراف على المكاتب والمؤسسات
صرح المتحدث باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف البحرية رصدت مساء أمس الأحد، محاولة للمليشيات الحوثية الإرهابية بالقيام بعمل عدائي وإرهابي جنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسيّر عن بعد، أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة.
وأضاف العقيد المالكي أنه تم تدمير الزورق المفخخ، والذي يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.
وبيّن العقيد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني ونصوص اتفاق «ستوكهولم» لوقف إطلاق النار بالحديدة.
وشدد العقيد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في تنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.