إسرائيل تضع كلمة بثلاث لغات على متن أول طائرة متجهه إلى الإمارات...تعرف بالصورة

الإثنين 31 أغسطس-آب 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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وضعت إسرائيل، كلمة بثلاث لغات على متن أول طائرة متجهه إلى دولة الإمارات، بعد اتفاق السلام بين البلدين.

ونشرت طيران "العال" الإسرائيلي، صورة لطائرة من طراز بوينغ 737-900، وموجود عليها كلمة "سلام" باللغات العربية والإنجليزية والعبرية، والتي من المقرر أن تنقل هذه الطائرة الوفدين الأمريكي والإسرائيلي إلى أبوظبي، لتكون بذلك أول رحلة مباشرة من إسرائيل إلى العاصمة الإماراتية.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على تويتر: "كلمة من أربع حروف تجعل العالم متفائل هي كلمة "سلام"...ها هي الطائرة التي خطت بأنامل الحب والأمل وبلغات ثلاثة لتجمع بيننا الحب والمودة.

طائرة الخطوط الجوية الإسرائيلية "إلعال" ستقلع غدا من إسرائيل إلى الإمارات في رحلة جوية مباشرة أولى من نوعها بين البلدين".

ووصل إلى إسرائيل، اليوم الأحد، وفد أمريكي رفيع المستوى للقاء عدد من المسؤولين الإسرائيليين قبل أن يتوجه ووفد إسرائيلي إلى أبو ظبي، في رحلة مباشرة تقلع من تل أبيب صباح غد الاثنين لبحث تفاصيل اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات.

​وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن مؤخرا، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي