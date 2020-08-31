إسرائيل تضع كلمة بثلاث لغات على متن أول طائرة متجهه إلى الإمارات...تعرف بالصورة كشف محادثات سرية معها...تعرف على الدول العربية التي قال نتنياهو انها ستطبع مع إسرائيل الحكومة السودانية والحركات المسلحة توقعان اتفاق تاريخي التحالف يعلن تدمير طائرات مفخخة في أجواء مطار أبها الحكومة ”الشرعية“ تعلق على قلق ”غريفيث“ وتكشف تفاصيل مبادرة جديدة تضمن ادخال المشتقات النفطية وصرف مرتبات الموظفين ”غريفيث“ قلق لنقص الوقود في مناطق سيطرة الحوثي ومكتبه يبحث عن ”حل عاجل“ اغتيال قيادي إصلاحي في عدن بعد ساعات من عقد المحافظ الجديد أول اجتماع باللجنة الأمنية محافظ عدن الجديد يترأس أول اجتماع له ويكشف عن تشكيل لجان للاشراف على المكاتب والمؤسسات عسكريون جنوبيون يغلقون بوابة مقر التحالف العربي بعدن الأيام القادمة ستكون الأسوأ والأصعب على اليمنيين.. أكبر عملية نهب للحوالات المالية ومتخصصون يكشفون الأسباب والأهداف
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -اليوم - وجود محادثات سرية مباشرة مع قادة عدد من الدول العربية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحافي جمعه بصهر الرئيس الأميركي ومستشاره جاريد كوشنر في القدس المحتلة عشية أول رحلة جوية تجارية بين إسرائيل والإمارات "هناك عدة محادثات مباشرة وغير معلنة مع القادة العرب والمسلمين لتطبيع العلاقات مع دولة إسرائيل".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن السودان وسلطنة عمان بين هذه الدول، إضافة إلى تشاد. وتأتي الرحلة الجوية "التاريخية" المرتقبة غدا الاثنين بعد نحو أسبوعين من إعلان اتفاق تطبيع العلاقات الإماراتي الإسرائيلي، والذي تم بوساطة أميركية. وستقل الرحلة صباح الاثنين وفدا أميركيا إسرائيليا يترأسه كوشنر.
وكانت الإمارات ألغت أمس السبت قانون مقاطعة إسرائيل بموجب مرسوم رئاسي، وسمحت لمواطنيها بالتعاون التجاري والمالي مع الإسرائيليين.
ورحبت إسرائيل بالقرار، حيث وصفه نتنياهو، في بيان صدر عن وزارة الخارجية، بأنه "خطوة مهمة من شأنها دفع الازدهار والسلام في المنطقة قدما".
من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي إن إلغاء مقاطعة الإمارات لإسرائيل خطوة مهمة نحو سلام حقيقي يثمر إنجازات اقتصادية وتجارية للشعبين، ويعزز الاستقرار في الشرق الأوسط.