كشف محادثات سرية معها...تعرف على الدول العربية التي قال نتنياهو انها ستطبع مع إسرائيل

الإثنين 31 أغسطس-آب 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -اليوم - وجود محادثات سرية مباشرة مع قادة عدد من الدول العربية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحافي جمعه بصهر الرئيس الأميركي ومستشاره جاريد كوشنر في القدس المحتلة عشية أول رحلة جوية تجارية بين إسرائيل والإمارات "هناك عدة محادثات مباشرة وغير معلنة مع القادة العرب والمسلمين لتطبيع العلاقات مع دولة إسرائيل".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن السودان وسلطنة عمان بين هذه الدول، إضافة إلى تشاد. وتأتي الرحلة الجوية "التاريخية" المرتقبة غدا الاثنين بعد نحو أسبوعين من إعلان اتفاق تطبيع العلاقات الإماراتي الإسرائيلي، والذي تم بوساطة أميركية. وستقل الرحلة صباح الاثنين وفدا أميركيا إسرائيليا يترأسه كوشنر.

وكانت الإمارات ألغت أمس السبت قانون مقاطعة إسرائيل بموجب مرسوم رئاسي، وسمحت لمواطنيها بالتعاون التجاري والمالي مع الإسرائيليين.

ورحبت إسرائيل بالقرار، حيث وصفه نتنياهو، في بيان صدر عن وزارة الخارجية، بأنه "خطوة مهمة من شأنها دفع الازدهار والسلام في المنطقة قدما".

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي إن إلغاء مقاطعة الإمارات لإسرائيل خطوة مهمة نحو سلام حقيقي يثمر إنجازات اقتصادية وتجارية للشعبين، ويعزز الاستقرار في الشرق الأوسط.