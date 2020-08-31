التحالف يعلن تدمير طائرات مفخخة في أجواء مطار أبها

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تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية من اعتراض وتدمير وإسقاط طائرتين مسيّرتين مفخختين من دون طيار أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة متعمدة على جنوب السعودية ووجهت إحداهما لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.
وصرح العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف بأنه {نتيجة لعملية الاعتراض والتدمير تساقطت بعض الشظايا على مطار أبها الدولي دون وقوع أي إصابات أو أضرار بالمدنيين من مسافرين وعاملين بالمطار».
وأكد أن «قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللاأخلاقية من الميليشيات الحوثية الإرهابية ستستمر بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه الميليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».