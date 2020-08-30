اليمن تسجل سبع اصابات جديدة بفيروس ”كورونا“

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أعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ التابعة للحكومة الشرعية، الأحد 30 اغسطس/آب، عن تسجيل 7 اصابات بوباء كورونا، و10 حالات تعافي، وحالة وفاة واحدة.
وذكرت لجنة الطوارئ أنها سجلت خلال الساعات الماضية سبع اصابات بفيروس كورونا منها 6 في حضرموت وحالة في عدن.
وأضافت تغريدة لها على تويتر أنها سجلت 10 حالات تعافي منها 5 في حضرموت وثلاث في تعز وحالتين في شبوة، كما سجلت حالة وفاة في محافظة حضرموت.
وحسب لجنة الطوارئ فقد بلغ عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا في المحافظات المحررة 1,953 حالة، منها 564 وفاة و1,123، ولا تشمل الاحصائيات المسجلة المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.