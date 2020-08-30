اغتيال قيادي إصلاحي في عدن بعد ساعات من عقد المحافظ الجديد أول اجتماع باللجنة الأمنية

الأحد 30 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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أفادت مصادر أمنية، الأحد 30 اغسطس/آب، باغتيال قيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح بمدينة عدن (جنوب اليمن)، بعد ساعات من عقد اول اجتماع لمحافظ عدن الجديد احمد حامد لملس باللجنة الأمنية.

وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان مسلحين مجهولين اطلقو الرصاص على القيادي في حزب الاصلاح، عوض فدعق، وهو يقود سيارته في شارع السجن بمديرية المنصورة، وأردوه قتيلا.

ويأتي اغتيال ”فدعق“ بعد ساعات من عقد أول اجتماع لمحافظ عدن الجديد، أحمد لملس، باللجنة الأمنية وسط أنباء عن مساعيه لتوحيد التشكيلات الأمنية الموجودة.