”غريفيث“ قلق لنقص الوقود في مناطق سيطرة الحوثي ومكتبه يبحث عن ”حل عاجل“ اغتيال قيادي إصلاحي في عدن بعد ساعات من عقد المحافظ الجديد أول اجتماع باللجنة الأمنية محافظ عدن الجديد يترأس أول اجتماع له ويكشف عن تشكيل لجان للاشراف على المكاتب والمؤسسات عسكريون جنوبيون يغلقون بوابة مقر التحالف العربي بعدن الأيام القادمة ستكون الأسوأ والأصعب على اليمنيين.. أكبر عملية نهب للحوالات المالية ومتخصصون يكشفون الأسباب والأهداف التربية تحدد موعد بدء العام الدراسي للمرحلة الثانوية وتؤجل الدراسة لطلاب الاساسي رئيس الهلال السعودي يزف نبأ سارا للاعبين بعد الفوز بلقب الدوري الأمير عبدالعزيز بن سلمان يعلن اكتشاف حقلين للغاز والزيت في منطقة الجوف والحدود الشمالية تدمير درون مفخخة اطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية انتكاسة للحوثيين وخسارة أحد أهم المواقع الاستراتيجية في البيضاء ومصادر توضح اهمية سيطرة الشرعية عليه
أفادت مصادر أمنية، الأحد 30 اغسطس/آب، باغتيال قيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح بمدينة عدن (جنوب اليمن)، بعد ساعات من عقد اول اجتماع لمحافظ عدن الجديد احمد حامد لملس باللجنة الأمنية.
وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان مسلحين مجهولين اطلقو الرصاص على القيادي في حزب الاصلاح، عوض فدعق، وهو يقود سيارته في شارع السجن بمديرية المنصورة، وأردوه قتيلا.
ويأتي اغتيال ”فدعق“ بعد ساعات من عقد أول اجتماع لمحافظ عدن الجديد، أحمد لملس، باللجنة الأمنية وسط أنباء عن مساعيه لتوحيد التشكيلات الأمنية الموجودة.