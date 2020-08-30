محافظ عدن الجديد يترأس أول اجتماع له ويكشف عن تشكيل لجان للاشراف على المكاتب والمؤسسات

الأحد 30 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال محافظ عدن الجديد، احمد حامد لملس، الأحد 30 اغسطس/آب، إن الحكومة الشرعية التزمت بميزانية عاجلة ستخصص لقطاع الخدمات والتنمية بمدينة عدن (جنوب اليمن).

جاء ذلك خلال ترؤس ”لملمس“ إجتماعاً موسعاً للمكتب التنفيذي ومدراء عموم المديريات، وهو أول اجتماع له منذ تعيينه ووصوله الى عدن.

وأوضح المحافط ان الحكومة التزمت بتقديم ميزانية عاجلة لقطاع الخدمات ولتنفيذ البرنامج الإستثماري لمحافظة عدن للعام الجاري 2020، مبينا ان الحكومة التزمت بتقديم 10 مليار ريال ستقدم على دفعتين.

واشار ”لملس“ إلى أن هناك جملة من المشاريع التنموية سيتم الإعلان عنها من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن خلال الأيام القادمة.

وشدد على ضرورة تكاتف جهود الجميع ومضاعفتها من أجل خدمة المواطنين في عدن وفقاً للإمكانيات المتاحة.

ولفت محافظ عدن إلى انه سيتم تشكيل لجان عمل برئاسة وكلاء المحافظة من أجل متابعة سير العمل في المؤسسات والمرافق الحكومية والارتقاء بها بما يخدم المصلحة العامة.

وتعيش العاصمة المؤقتة عدن وضعا مأساويا نتيجة تردي الخدمات والانفلات الامني وذلك منذ سيطرة مليشيا الانتقالي المدعومة اماراتيا على المدينة في اغسطس من العام الماضي.

وصدر قرار جمهوري بتعيين احمد لملس، الموالي لما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم اماراتياً، محافظا لعدن خلفا للمحافظ السابق سالمين، كأحد بنود اتفاق الرياض الثاني الذي اعلن الانتقالي قبل ايام تعليق المشاركة فيه.