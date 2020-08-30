عسكريون جنوبيون يغلقون بوابة مقر التحالف العربي بعدن

الأحد 30 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أغلق عسكريون متقاعدون، الأحد 30 اغسطس/آب، البوابة الرئيسيّة لمقر التحالف العربي، بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، للمطالبة بمعاشاتهم المتأخرة منذ أشهر.

وبحسب مصادر محلية فإن عسكريين متقاعدين (جنوبيين) أغلقوا، الأحد، البوابة الرئيسيّة لمقر التحالف العربي بمدينة البريقة، غربي عدن.

وأشار الى ان المعتصمين عاودوا فتح بوابة مقر التحالف، ظهر اليوم، مهددين بالتصعيد وإغلاقه نهائيا اذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم.

وأوضح أن عملية الإغلاق تأتي في إطار الضغط والتصعيد الذي ينفذه المعتصمون أمام بوابة مقر التحالف منذ ٥ يوليو/ تموز الماضي.

ويطالب المعتصمون الحكومة والتحالف العربي بسرعة الاستجابة لمطالبهم المشروعة والمتمثلة في صرف معاشاتهم المتأخرة منذ يناير/كانون ثان ٢٠٢٠.

ومنذ الخامس من شهر يوليو الماضي، ينفذ العشرات من العسكريين المتقاعدين احتجاجات أمر مقر التحالف، وذلك عقب دعوة أطلقتها آنذاك الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن في المحافظات الجنوبية (غير حكومية).

وتضم هيئة العسكريين قادة كبار سابقين فيما كان يسمى بجيش جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، قبل أن يتم تسريحهم عام 1994، إثر حرب نفس العام.

ويعاني المئات من القادة العسكريين المتقاعدين والجنود المسرحين، من أوضاع معيشية صعبة جراء تأخر معاشاتهم الشهرية، وارتفاع الأسعار تزامنًا مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.