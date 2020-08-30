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التربية تحدد موعد بدء العام الدراسي للمرحلة الثانوية وتؤجل الدراسة لطلاب الاساسي

الأحد 30 أغسطس-آب 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أقرت وزارة التربية والتعليم، بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاحد ،بدء الدراسة للمرحلة الثانوية في السادس من سبتمبر القادم وفقاً للتقويم الوزاري، فيما تبدأ الدراسة للمرحلة الأساسية في الرابع من أكتوبر القادم.

وأوضح وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله سالم لملس، في توجيه لمدراء مكاتب التربية، أن التأجيل للمرحلة الأساسية ورياض الأطفال جاء بناء على قرار لجنة الطوارئ العليا في اجتماعها الأخير بشأن بدء العام الدراسي الجديد 2020- 2021م ومتطلباته على ضوء ما تم رفعه من الوزارة في ظل جائحة كورونا. 

كما أشار الوزير لملس، الى أن التأجيل جاء لإيجاد فرصة لوضع الحلول والمعالجات لعدد من المشكلات التي تواجه بدء العام الدراسي وأهمها القضايا المتعلقة بحقوق المعلمين، وتوفير الكتاب المدرسي وأدوات السلامة، وعجز قوام المدرسين في بعض المحافظات، نظرا لوصولهم لمرتباتهم، والنزوح المستمر للطلاب من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، واستيعابهم بمدارس المحافظات المحررة.

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