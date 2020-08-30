التربية تحدد موعد بدء العام الدراسي للمرحلة الثانوية وتؤجل الدراسة لطلاب الاساسي رئيس الهلال السعودي يزف نبأ سارا للاعبين بعد الفوز بلقب الدوري الأمير عبدالعزيز بن سلمان يعلن اكتشاف حقلين للغاز والزيت في منطقة الجوف والحدود الشمالية تدمير درون مفخخة اطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية انتكاسة للحوثيين وخسارة أحد أهم المواقع الاستراتيجية في البيضاء ومصادر توضح اهمية سيطرة الشرعية عليه توجيهات لقيادة السلطة المحلية بمأرب عقب قصف حوثي طال البئر الوحيد في مدغل تعيين وزيرا جديدا للدفاع وقائدا لأركان الجيش في ليبيا قبل ساعات من الرحلة التاريخية...إسرائيل تقدم طلباً إلى السعودية رئيس وزراء السودان : خسائر مفجعة بسبب ما يحدث في نهر النيل لأول مرة منذو 108عاماً تفاصيل معركة واسعة بين الجيش الوطني والمليشيات الحوثية في البيضاء
أقرت وزارة التربية والتعليم، بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاحد ،بدء الدراسة للمرحلة الثانوية في السادس من سبتمبر القادم وفقاً للتقويم الوزاري، فيما تبدأ الدراسة للمرحلة الأساسية في الرابع من أكتوبر القادم.
وأوضح وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله سالم لملس، في توجيه لمدراء مكاتب التربية، أن التأجيل للمرحلة الأساسية ورياض الأطفال جاء بناء على قرار لجنة الطوارئ العليا في اجتماعها الأخير بشأن بدء العام الدراسي الجديد 2020- 2021م ومتطلباته على ضوء ما تم رفعه من الوزارة في ظل جائحة كورونا.
كما أشار الوزير لملس، الى أن التأجيل جاء لإيجاد فرصة لوضع الحلول والمعالجات لعدد من المشكلات التي تواجه بدء العام الدراسي وأهمها القضايا المتعلقة بحقوق المعلمين، وتوفير الكتاب المدرسي وأدوات السلامة، وعجز قوام المدرسين في بعض المحافظات، نظرا لوصولهم لمرتباتهم، والنزوح المستمر للطلاب من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، واستيعابهم بمدارس المحافظات المحررة.