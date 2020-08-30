رئيس الهلال السعودي يزف نبأ سارا للاعبين بعد الفوز بلقب الدوري

الأحد 30 أغسطس-آب 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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زف فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، نبأ ساراً للاعبي “الزعيم”، بعد الفوز الكاسح على الحزم، والتتويج بلقب الدوري السعودي، للمرة السادسة عشر في تاريخه.

واستضاف فريق الهلال بقيادة المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو نظيره الحزم، على ملعب “محيط الرعب”، في إطار الجولة 28 من بطولة الدوري السعودي ،مساء السبت.

وحقق فريق الهلال فوزاً كاسحاً على الحزم، برباعية مقابل هدف، ليتمكن من حسم لقب البطولة المحلية برصيد 66 نقطة قبل انتهاء الدوري السعودي بجولتين.

وسجل رباعية الهلال؛ الفرنسي بافيتيمبي جوميز “هاتريك” إثنين من ركلتي جزاء، وسالم الدوسري، فيما جاء هدف الحزم عن طريق عبدالرحمن إليامي.

ووفقاً لما أوردته صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن بن نافل قد ضاعف مكافأة لاعبي الهلال الخاصة بالتتويج بلقب الدوري السعودي.

وأوضحت الصحيفة السعودية، أن بن نافل دخل غرفة تبديل ملابس اللاعبين أثناء الاحتفال، وبارك لجميع عناصر الإنجاز لاعبين وجهاز فني، قبل أن ينبئهم بأن المكافأة الموعودين بها حال تحقيق اللقب، قد تضاعفت لمرتين، وسط ابتهاج أفراد الفريق علاوة على تحقيقهم البطولة.

وكان بن نافل قد عين رئيساً لنادي الهلال خلال العام الماضي ولمدة 4 سنوات، بعد انتخابات رئاسية لمدة 4 أعوام، وفي عامه الأول حصد “الزعيم” لقب دوري أبطال آسيا، وشارك في كأس العالم للأندية وتوّج بلقب الدوري السعودي للموسم الحالي 2019-2020.