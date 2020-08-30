تدمير درون مفخخة اطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية

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أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، الأحد، اعتراض وتدمير طائرة "درون" مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران تجاه السعودية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
والجمعة، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" باتجاه المملكة.
يأتي ذلك بعد ساعات من اعتراض التحالف لصاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه نجران.
وصرح المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الخميس من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة نجران لاستهداف المدنيين.