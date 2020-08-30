توجيهات لقيادة السلطة المحلية بمأرب عقب قصف حوثي طال البئر الوحيد في مدغل

الأحد 30 أغسطس-آب 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-مأرب

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استهدفت مليشيات الحوثي الانقلابية السبت، بالصواريخ بئر المياه الوحيد بمديرية مدغل بمأرب والذي يزود أبناء المديرية ومخيمات النزوح بالمياه.

وقالت وكالة سبأ الحكومية ان مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب سيف مثنى اوضح أن "تدمير البئر هدفه قطع المياه عن سكان المديرية والاسر النازحة في مخيمات النزوح في (الزبرة، السمرة، آل راصع، الخريبة، والحصور)، لإجبارهم على المغادرة رغم بعدهم عن مناطق المواجهات".

وأشار إلى أن "قيادة السلطة المحلية قد وجهت بسرعة تأهيل بيري المسامرة، وآل فرحة، لتزويد المواطنين ومخيمات النزوح بالمياه الصالحة للشرب، حيث أن اغلب مياه الابار بالمديرية مالحة".