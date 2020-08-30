قبل ساعات من الرحلة التاريخية...إسرائيل تقدم طلباً إلى السعودية

الأحد 30 أغسطس-آب 2020 الساعة 12 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قدمت الخطوط الجوية الإسرائيلية "إلعال"، طلبا إلى السلطات السعودية، للسماح لها بالتحليق عبر أجوائها خلال رحلتها إلى أبوظبي المقرر إجرائها غدا الاثنين.

وذكر موقع "i24 news" الإسرائيلي، أن "طلب "إلعال" إلى هيئة الطيران المدني السعودية، أرسل عبر مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية ووسطاء دوليين"، مشيرا إلى أن الشركة لم تتلق حتى هذه اللحظة الرد السعودي على طلبها.

من جانبه، نقل موقع "Ynet" العبري، عن مسؤول كبير في "إلعال" قوله، إنه "بسبب وجود شخصيات أمريكية في الطائرة، فمن المتوقع أن تحصل الطائرة على موافقة استثنائية من السلطات السعودية، ليتسنى لها العبور عبر أجوائها، في طريقها إلى الخليج العربي.

وقال الموقع "إنه إذا تمت الموافقة على الطلب، فستكون هذه هي المرة الأولى، التي تمر فيها طائرة مسجلة في إسرائيل، عبر المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنه "في حال عدم الموافقة، ستضطر الطائرة للوصول إلى الخليج العربي، متجاوزة البحر الأحمر وخليج عدن، مما سيمدد الرحلة بنحو ساعتين".

وتضم الرحلة الرسمية الأولى من تل أبيب إلى أبوظبي وفدا أمريكيا يترأسه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصهره، جاريد كوشنر، بمرافقة وفد إسرائيلي يترأسه رئيس مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة، مئير بن شبات.