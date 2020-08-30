تفاصيل معركة واسعة بين الجيش الوطني والمليشيات الحوثية في البيضاء

الأحد 30 أغسطس-آب 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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سيطرت قوات الجيش الوطني مسنودة برجال القبائل، اليوم الأحد، على موقع استراتيجي في محافظة البيضاء، إثر مواجهات أسفرت عن مقتل 5 مسلحين من مليشيات الحوثي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به العميد مسعد الصلاحي، مدير عام مديرية ناطع بمحافظة البيضاء.

وقال الصلاحي إن “قوات الجيش الوطني مسنودة بمسلحي القبائل، نجحت اليوم في السيطرة على جبل صوران الاستراتيجي في جبهة ناطع، بعد مواجهات مع مسلحي الحوثي”.

وأضاف أن “الموقع يعد من أهم المواقع في المديرية، كونه يطل على مناطق في ناطع، ومناطق أخرى في مديرية الملاجم المجاورة”.

وتابع: “كان الموقع يشكل عقبة أمام الجيش في مسألة التقدم باتجاه مناطق في مديرية الملاجم، واستخدمه الحوثيون مقرا لقناصة يستهدفون الجيش”.

ولفت إلى أن “هذا التقدم، جاء بعد مواجهات أسفرت عن مقتل 5 حوثيين”، دون التطرق إلى ما إذا كانت الاشتباكات قد أسفرت عن خسائر في صفوف الجيش.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قبل الحوثيين حول الأمر. ومؤخرا، اندلعت معارك طاحنة بين القوات الحكومية والحوثيين بعدة جبهات، مخلفة العديد من القتلى والجرحى من الجانبين.