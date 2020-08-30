بعد طول انتظار...تحليق أول سيارة طائرة في العالم بنجاح إهانة الصحابة في خطبة دينية بالبحرين والسلطات تتدخل وزير الإعلام ...بسبب إنهيارات في صفوف أفرادهاونفاذ مخزونها البشري ...المليشيات الحوثية تأمر بتجنيد الأفارقة النجم الكروي...ميسي يرفض العودة للتدريبات ورئيس برشلونة يعلن موقفة النهائي ممنوعات الحوثيين.. ”حراس فضيلة“ يخنقون سكان صنعاء ”تاج سبأ“ و”التاج البريطاني“.. فرصة تحول جوهري في مسار ومصير معركة اليمن الحوثيون يعلنون مصرع 5 من قيادات الجماعة (أسماء) قيادة الكتيبة الأولى في اللواء 17 مشاه تكشف تفاصيل ما حدث في مدينة ”النور“ بتعز وأسباب مقتل ”مهدي“ في سياق حديثه عن هجوم الحوثي على مأرب.. ”البركاني“ يكشف عن ”موقف دولي محرج للشرعية“ شاهد.. الأب الذي فقد اطفاله بحادثة الغرق في إب يتحدث عن السائق ويوجه عدة رسائل
أطلقت شركة يابانية إحدى أولى الرحلات التجريبية الناجحة في العالم لسيارة طائرة بركابها.
وعرضت شركة "سكاي درايف" ، تسجيلا مصورا أظهر ارتفاع آلة غريبة الشكل تشبه دراجة نارية ملساء مزودة بمرواح دفع، عن الأرض لمسافة تتراوح بين متر ومترين في منطقة محاطة بالشباك لأربع دقائق.
وقال توموهيرو فوكوزاوا الذي يرأس مشروع "سكاي درايف" لوكالة "أسوشيتيد برس": "من بين أكثر من 100 مشروع للسيارات الطائرة في العالم، لم ينجح سوى عدد قليل من الأشخاص على متنها.. آمل أن يرغب الكثير من الناس في ركوبها والشعور بالأمان".
وأضاف أن السيارة تستطيع الطيران حتى الآن لمدة خمس إلى عشر دقائق فقط، ولكن إذا وصلت المدة إلى 30 دقيقة، ستكون لديها إمكانات أكبر.
ويأمل أن تصل هذه الأداة عالية التحليق إلى السوق بحلول عام 2023، لكنه قال إن تحسينات السلامة مطلوبة أولا.
بالإضافة إلى ذلك، تشكل أحجام البطاريات ومراقبة الحركة الجوية والبنية التحتية الأخرى تحديات أمام مبتكري السيارات الطائرة.