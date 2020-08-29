الحوثيون يعلنون مصرع 5 من قيادات الجماعة (أسماء)

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أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، السبت 29 اغسطس/آب، مقتل 10 عسكريين تابعين لها بينهم 5 قادة، اثنان منهما برتبة لواء، سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية.
وذكرت وكالة الأنباء "سبأ" بنسختها الحوثية، أنه "تم السبت في العاصمة صنعاء، تشييع اللواء ياسر يحيى القدمي، واللواء عبد المنعم حمود المغربي، والعقيد محمد حسين الحمران".
كما "تم تشييع المقدم أحسن صالح الكليبي، والمقدم عبدالله أحمد الخضر، إضافة إلى تشييع 5 جنود".
وأضافت الوكالة أن هؤلاء قتلوا في عدد من الجبهات، دون تفاصيل.
ومؤخرا، اندلعت معارك طاحنة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي بعدة جبهات، تكبدت المليشيا فيها أكثر من 600 قتيل بينهم قادة بارزين، بحسب احصائية نشرتها قوات الجيش الوطني.