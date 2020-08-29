في سياق حديثه عن هجوم الحوثي على مأرب.. ”البركاني“ يكشف عن ”موقف دولي محرج للشرعية“

السبت 29 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، السبت 29 اغسطس/آب، ان المجتمع الدولي لم يحرك ساكنا بشأن الابادة والقتل التي يمارسها الحوثيين في مأرب منذ عدة اشهر.

جاء ذلك خلال لقاء سلطان البركاني، اليوم، بالسفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، حيث ناقشا عددا من المستجدات والتطورات التي تشهدها الساحة اليمنية.



وأكد ”البركاني“ ان عدم احترام الحوثي للقرارات الدولية والمرجعيات، وصمت المجتمع الدولي ”يشكل حرجا كبيرا للشرعية وضغطا فيما يخص الاستمرار بالعمل باتفاق استكهولم“.

من جانبه، اكد السفير الصيني أن الجهود الدولية لاحلال السلام في اليمن امرا في غاية الأهمية، لافتا الى أن الصين ستعمل مع شركائها الدوليين لإيقاف اراقة الدماء والوصول الى وقف اطلاق النار بشكل عاجل.

وخلال الأشهر الماضية شنت ميلشيات الحوثي هجمات صاروخية على المناطق السكنية في مدينة مأرب، وآخر تلك الهجمات، أمس الجمعة، حيث استهدفت الميلشيات مسجد بصاروخ باليستي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.