شاهد.. الأب الذي فقد اطفاله بحادثة الغرق في إب يتحدث عن السائق ويوجه عدة رسائل

السبت 29 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-متابعات

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ظهر جزيلان الحاشدي الذي فقد اثنين من أطفاله في حادثة الغرق المؤلمة بمدينة إب ،وهو يتحدث وإلى جانبه السائق فواز الشرماني، بعد انباء عن توجه السلطات القضائية بالمحافظة لضبط السائق.

وطالب الحاشدي الناس بكف ألسنتهم عن السائق، معتبرا الحادث قضاء الله وقدره.

وأثارت الحادثة تعاطفاً واسعاً على مستوى اليمن، خصوصاً عقب تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً مؤلمة للحظات غرق سيارة العائلة، والأطفال يستغيثون لإنقاذهم.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل، وثيقة تتضمن توجيهات أصدرها رئيس نيابة استئناف محافظة إب، بضبط سائق السيارة؛ وذلك بناء على الدعوى التي رفعها أحد المحامين.

وانتقد ناشطون هذه التوجيهات الحوثية، واعتبروها محاولة للتنصل عن مسؤوليتها في اتخاذ الحماية اللازمة للمواطنين والسائقين من سيول الأمطار والتي تسببت بوفاة العشرات، مبدين تعاطفهم مع هذا الأب الذي لم تراعى مشاعره وهو المكلوم بفقدان فلذات كبده وأقاربه أثناء محاولته إسعاف شقيقته المريضة إلى المستشفى.

وتوفي خمسة أفراد من عائلة السائق فواز الشرماني بمدينة إب، الاثنين، بعد أن جرف السيل سيارتهم، غالبيتهم من الأطفال، فيما نجا السائق وحده من الحادثة .

والضحايا هم طفلاه محمد فواز الشرماني 11عاما، لطف فواز الشرماني 6 أعوام، وشقيقته كفى محمد الشرماني 20 عاما، و"قاسم جزيلان الحاشدي 13 عاما، وثريا الحاشدي 14 عاما".