قضى 50 عاما في الفضاء في مهمة تاريخية.. اليوم سقوط قمر صناعي علي الارض

السبت 29 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

عدد القراءات 149

أعلنت وكالة ناسا الفضائية أن قمرًا صناعيًّا سيسقط مساء اليوم السبت في المحيط الهادي.

وبينت الوكالة المكان الذى سيسقط فيه القمر الذى يزن نحو 478 كيلوجرامًا، حيث سيكون بين تاهيتي وجزر كووك. يذكر أن القمر الصناعي تم إطلاقه قبل أكثر من 50 عاما لدراسة الحقل المغناطيسي للأرض، وجمع معلومات خلال الفترة من 1964 وحتى 1969، وتوقف بعدها عن العمل بعامين