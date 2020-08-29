قضى 50 عاما في الفضاء في مهمة تاريخية.. اليوم سقوط قمر صناعي علي الارض

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أعلنت وكالة ناسا الفضائية أن قمرًا صناعيًّا سيسقط مساء اليوم السبت في المحيط الهادي.
وبينت الوكالة المكان الذى سيسقط فيه القمر الذى يزن نحو 478 كيلوجرامًا، حيث سيكون بين تاهيتي وجزر كووك. يذكر أن القمر الصناعي تم إطلاقه قبل أكثر من 50 عاما لدراسة الحقل المغناطيسي للأرض، وجمع معلومات خلال الفترة من 1964 وحتى 1969، وتوقف بعدها عن العمل بعامين