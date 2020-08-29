قوات سعودية تصل سوريا في مهمة سرية ومصادر روسية تكشف تفاصيل دخولهم وعن الأهداف التي تسعى لها الرياض

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قالت قناتا العالم والميادين، أن قوة سعودية قوامها 20 جنديا دخلت إلى الشدادي مع رتل أمريكي منسحب من قاعدة التاجي العراقية في 26 من الشهر الجاري.
فيما قالت مصادر محلية في مدينة الحسكة السورية أن الجنود السعوديين لم يدخلوا إلى قاعدة الشدادي في المدينة بهدف التمركز فيها.
وقالت المصادر – حسب روسيا اليوم- إن الجنود وعددهم لا يتجاوز 20، قدموا من قاعدة التاجي العراقية وأنهم سيغادرون البلاد، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يدخل فيها جنود سعوديون إلى سوريا، إذ سبق أن دخلوا إليها للتواصل مع بعض العشائر العربية في محافظة الحسكة.
وتضم محافظة الحسكة عددا من القواعد الأمريكية بينها قاعدة الشدادي التي تقع ضمن معمل الغاز جنوب شرق مدينة الشدادي.