فيضانات تجتاح دولة عربية والسلطات تحذر

السبت 29 أغسطس-آب 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اجتاحت فيضانات النيل مناطق متعددة بولاية الخرطوم وولايات اخرى في السودان، وألحقت أضرارا بعدد كبير من المنازل والمزارع.

وكانت وزارة الري والموارد المائية في السودان، أعلنت أمس الجمعة، عن تواصل ارتفاع منسوب النيل في كل الأحباس، مسجلا رقما قياسيا جديدا بلغ 17.45 متر.

وحذرت الوزارة، في بيان صحفي، المواطنين من فيضانات إثر ارتفاع معدل منسوب النيلين الأزرق والأبيض ونهر النيل.

وتوقعت مزيدا من الارتفاع خلال الأيام المقبلة، نتيجة للأمطار التي هطلت في الهضبة الإثيوبية والتي ستؤدي إلى ارتفاع وارد محطة الديم السودانية إلى حدود 905 ملايين متر مكعب.

وتوقعت أن تسجل محطة شندي شمالي السودان، اليوم السبت، أعلى رقم مسجل ١٨.٠٧ متر.

ودعت لجنة الفيضانات التابعة لوزارة الري السودانية، الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظًا على أرواحهم وممتلكاتهم.

وكانت وزارة الداخلية السودانية، أعلنت أن حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن السيول والأمطار بالبلاد، بلغت خلال الموسم الحالي، 86 قتيلا، و44 مصابا، فضلا عن أضرار مادية كبيرة.

وخلفت الفيضانات أضرارا بالغة على القاطنين بضفاف الأنهر الثلاثة، في ظل إمكانات ضعيفة للدولة في مواجهة هذه الكارثة.

وتسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في دمار المنازل والبنية التحتية في جميع أنحاء السودان، ما أثر على أكثر من 50 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان، الأربعاء، إن 14 من ولايات السودان الثماني عشرة شهدت فيضانات في الأيام الأخيرة.

الي ذلك دعا رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان إلى تشكيل غرفة طوارئ لمواجهة تداعيات الفيضانات وترتيب مساعدات للمتضررين.

وتعهد البرهان، بتوفير الاحتياجات اللازمة للمتضررين من السيول والفيضانات.

وتفقد البرهان منطقة الكلاكلة القبة بمحلية جبل أولياء جنوب العاصمة السودانية الخرطوم بصحبة عدد من المسؤولين.