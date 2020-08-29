ضباط اسرائيليون زاروا اليمن.. تقرير استخباراتي خطير يكشف عن أول صفقات الامارات مع اسرائيل في اليمن

السبت 29 أغسطس-آب 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال تقرير حديث لمنظمة ساوث فرونت الامريكية ،أن اسرائيل والإمارات العربية المتحدة تعتزمان إنشاء مرافق استخباراتية مشتركة في جزيرة سقطرى اليمنية لمراقبة خليج عدن وبحر العرب وباب المندب .

وبحسب المنظمة قام وفد من الضباط الإسرائيليين والإماراتيين بزيارة الجزيرة مؤخرًا وفحصوا عدة مواقع لإنشاء مرافق استخباراتية مخطط لها على ضوء المحطة التي أسستها اسرائيل في جنوب أسمرة لمراقبة جنوب البحر الأحمر.

وأشار التقرير الى ان الإمارات بفضل دعمها للمجلس الانتقالي الجنوبي غيرت موازين القوى في جنوب اليمن لصالحها.ونجحت أبو ظبي في تحويل جزيرة سقطرى إلى بؤرة أمامية لها .

وفقا للتقارير، قام وفد من الضباط الإسرائيليين والإماراتيين مؤخرا بزيارة الجزيرة وفحص عدة مواقع لإنشاء مرافق الاستخبارات المخطط لها.

وفي وقت سابق من شهر آب/ أغسطس، توصلت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بمساعدة الولايات المتحدة إلى اتفاق سلام تاريخي-بحسب تعبير المنظمة- يعيد إطلاق التعاون الدبلوماسي والاقتصادي وحتى العسكري بين الدولتين على أعلى مستوى.

وكان التعاون الأمني والعسكري في مضيق باب المندب من بين الأهداف المتوقعة،طبقا لساوث فرونت.

وتعرف (ساوث فرونت للتحليل والاستخبارات) نفسها أنها "منظمة تحليلية عامة أنشأها فريق من الخبراء والمتطوعين من أركان الأرض الأربعة. ويركز SouthFront على قضايا العلاقات الدولية والصراعات المسلحة والأزمات وتقدم المنظمة تحليل العمليات العسكرية، والوضع العسكري للقوى العالمية الكبرى، وغيرها من البيانات الهامة التي تؤثر على التوترات بين البلدان والأمم".

وتقع جزيرة سقطرى التي تبلغ مساحتها 3650 كيلومتر مربع في المحيط الهندي ، وتطل على مضيق باب المندب. وهو ممر طريق بحري بين القرن الأفريقي والشرق الأوسط ، ويربط البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب.

و تمر معظم صادرات النفط والغاز الطبيعي من الخليج التي تعبر قناة السويس أو خط أنابيب عبر كل من باب المندب ومضيق هرمز.