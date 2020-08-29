النوم ساعة أثناء النهار يمكن ان يؤدي إلى الموت ترحيب في طرابلس ومظاهرات في مصراته بعد قرار إيقاف وزير الداخلية بعد ساعات من تدمير الأولى المليشيات تطلق الطائرة المسيرة الثانية في اتجاه المملكة ضحايا الشركات الوهمية في صنعاء على مهب الرياح وستفزازات حوثية تفاجئ الجميع وزير الإعلام : يطلق تصريحات مهمة وقوية حول غريفيث عقب لقائه مسؤولاً إيرانياً الحوثيون يعلنون مصرع قيادي بارز مقرب من ”عبدالملك الحوثي“ ابوظبي تهرول الى مجلس الامن بعد توعد تركيا وتعريتها لسياساتها التخريبية مسيرات احتجاجية في تعز ضد التطبيع الاماراتي مع اسرائيل بسبب الامارات .. أرملة ياسر عرفات تهدد بفتح أبواب الجحيم على مسؤولين فلسطينيين وحرقهم مستشار رئاسي يكشف عن استعدادات للحرب في أبين ويحذر من اندلاعها
خلص علماء من جامعة قوانغتشو الطبية في الصين إلى أن النوم أكثر من ساعة خلال النهار قد يؤدي إلى الوفاة.
وجمع العلماء بيانات من أكثر من 20 ورقة علمية، وقاموا بتحليل معلومات عن 313651 شخصا، كان 39% منهم ينامون أثناء النهار.
وأظهرت نتائج تحليل المعلومات أن الأشخاص الذين ينامون بانتظام لأكثر من ساعة خلال النهار، معرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تزيد على 34%.
ووفقا للعلماء، بحسب وكالة "سبوتنك" فإن النوم لأي فترة أثناء النهار يزيد من خطر الوفاة بنسبة 19%.
وأشار العلماء إلى أن العلاقة بين النوم وخطر الموت كانت أقوى لدى النساء وكبار السن، حيث بلغت النسبة 22% و17% على التوالي.