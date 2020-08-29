بعد ساعات من تدمير الأولى المليشيات تطلق الطائرة المسيرة الثانية في اتجاه المملكة

السبت 29 أغسطس-آب 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أعلن التحالف العربي، ، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة، أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية، باتجاه مدينة نجران، جنوب غربي السعودية.

وأفاد المالكي، أن "قوات التحالف المشتركة، تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار (مسيرة) مفخخة، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية".

وأضاف، أن جماعة "الحوثي" أطلقت الطائرة "بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران".

ولم يصدر تعقيب فوري من مليشيات الحوثي باليمن، بشأن ما ذكره التحالف العربي.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن التحالف العربي، اعتراض طائرة مشابهة، أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية للسعودية.