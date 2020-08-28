الحوثيون يعلنون مصرع قيادي بارز مقرب من ”عبدالملك الحوثي“ ابوظبي تهرول الى مجلس الامن بعد توعد تركيا وتعريتها لسياساتها التخريبية مسيرات احتجاجية في تعز ضد التطبيع الاماراتي مع اسرائيل بسبب الامارات .. أرملة ياسر عرفات تهدد بفتح أبواب الجحيم على مسؤولين فلسطينيين وحرقهم مستشار رئاسي يكشف عن استعدادات للحرب في أبين ويحذر من اندلاعها عارضة أزياء عالمية تغيظ الإسرائيليين وتتحداهم شاهد تحقيق لوكالة دولية يكشف تورط الامارات في جريمة بشعة قد يقود ابوظبي للمحاكم الدولية مصير مخيف ينتظر سائق السيارة التي جرفها السيل بإب بعد اعلان الحوثيين مقاضاته الحوثيون يستهدفون مسجداً وسط مأرب بصاروخ باليستي والعشرات بين قتيل وجريح تكنولوجيا حديثة تسمح بشحن الأجهزة من الجسم
أقرت ميليشيا الحوثي الانقلابية، الجمعة 28 اغسطس/أب، بمصرع أحد قياداتها البارزة والمقربة من زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.
ونعت الميليشيا مصرع القيادي البارز ”عبدالمنعم المغربي“ دون أن تحدد ـ كالعادة ـ مكان مقتله، الا ان مصادر عسكرية أكدت مصرعه مع عدد من مرافقيه في معارك مع الجيش الوطني بمحافظة الجوف (شمال اليمن).
وأوضحت المصادر أن ”المغربي“ أحد المقربين من عبدالملك الحوثي وكان يقود عناصر الميليشيا في جبهتي ميدي وحيران خلال السنوات الماضية.
ولفتت الى ان زعيم المتمردين كلف ”المغربي“ مؤخراً، بالمشاركة في قيادة المعارك بجبهة الجوف حيث لقي مصرعه مع مرافقيه.
ويعد مصرع ”المغربي“ ضمن خسائر المليشيا البشرية المتصاعدة خلال الفترة الأخيرة جراء المواجهات المستمرة مع الجيش الوطني ورجال القبائل في جبهات نهم، مأرب، الجوف، والبيضاء.
وشيعت ميليشيات الحوثي في معقلها الرئيس بمحافظة صعدة، اليوم الجمعة، جثامين عدد من قياداتها البارزة التي لقيت مصرعها مؤخراً.
وخسرت ميليشيا الحوثي عدد من قياداتها البارزة في المعارك التي تشهدها جبهات مأرب والبيضاء والجوف ونهم خلال الأيام الماضية، وسط أنباء عن تكتمها على مصرع قيادات كبيرة أخرى.