الحوثيون يعلنون مصرع قيادي بارز مقرب من ”عبدالملك الحوثي“

الجمعة 28 أغسطس-آب 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أقرت ميليشيا الحوثي الانقلابية، الجمعة 28 اغسطس/أب، بمصرع أحد قياداتها البارزة والمقربة من زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.

ونعت الميليشيا مصرع القيادي البارز ”عبدالمنعم المغربي“ دون أن تحدد ـ كالعادة ـ مكان مقتله، الا ان مصادر عسكرية أكدت مصرعه مع عدد من مرافقيه في معارك مع الجيش الوطني بمحافظة الجوف (شمال اليمن).

وأوضحت المصادر أن ”المغربي“ أحد المقربين من عبدالملك الحوثي وكان يقود عناصر الميليشيا في جبهتي ميدي وحيران خلال السنوات الماضية.

ولفتت الى ان زعيم المتمردين كلف ”المغربي“ مؤخراً، بالمشاركة في قيادة المعارك بجبهة الجوف حيث لقي مصرعه مع مرافقيه.

ويعد مصرع ”المغربي“ ضمن خسائر المليشيا البشرية المتصاعدة خلال الفترة الأخيرة جراء المواجهات المستمرة مع الجيش الوطني ورجال القبائل في جبهات نهم، مأرب، الجوف، والبيضاء.

وشيعت ميليشيات الحوثي في معقلها الرئيس بمحافظة صعدة، اليوم الجمعة، جثامين عدد من قياداتها البارزة التي لقيت مصرعها مؤخراً.

وخسرت ميليشيا الحوثي عدد من قياداتها البارزة في المعارك التي تشهدها جبهات مأرب والبيضاء والجوف ونهم خلال الأيام الماضية، وسط أنباء عن تكتمها على مصرع قيادات كبيرة أخرى.