ابوظبي تهرول الى مجلس الامن بعد توعد تركيا وتعريتها لسياساتها التخريبية مسيرات احتجاجية في تعز ضد التطبيع الاماراتي مع اسرائيل بسبب الامارات .. أرملة ياسر عرفات تهدد بفتح أبواب الجحيم على مسؤولين فلسطينيين وحرقهم مستشار رئاسي يكشف عن استعدادات للحرب في أبين ويحذر من اندلاعها عارضة أزياء عالمية تغيظ الإسرائيليين وتتحداهم شاهد تحقيق لوكالة دولية يكشف تورط الامارات في جريمة بشعة قد يقود ابوظبي للمحاكم الدولية مصير مخيف ينتظر سائق السيارة التي جرفها السيل بإب بعد اعلان الحوثيين مقاضاته الحوثيون يستهدفون مسجداً وسط مأرب بصاروخ باليستي والعشرات بين قتيل وجريح تكنولوجيا حديثة تسمح بشحن الأجهزة من الجسم الإمارات ترسل 9 طائرات حربية إلى اليونان وتركيا تهدد بإسقاطها
شهدت محافظة تعز (وسط اليمن)، الجمعة 28 اغسطس/آب، مسيرات احتجاجية ضد اتفاق التطبيع الإماراتي مع إسرائيل، وذلك للجمعة الثانية على التوالي.
وهتف المشاركون بشعارات من قبيل، "الأقصى أرض الأحرار.. المطبع باع الدار"، و"أنا عربي فلسطيني.. التطبيع لا يعنيني".
كما رفعوا لافتات كتب عليها، "بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، و"ستظل فلسطين حية في ضمير كل عربي"، و"التفريط بفلسطين تفريط بالكرامة والوجود".
وشهدت محافظات تعز وشبوة وعدن (جنوب)، خلال الأسبوعين الماضيين، تظاهرات احتجاجية على التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.
وفي 13 أغسطس/ آب الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، واصفا إياه بـ "التاريخي".
وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس"، و"فتح"، و"الجهاد الإسلامي"، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".
ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون، والتنسيق، والتواصل، وتبادل الزيارات بين البلدين.